В Японии более 2,2 млн домов остались без света из-за землетрясения

Больше всего пострадали префектуры Фукусима и Мияги

Не менее четырёх человек стали жертвами землетрясения в Японии. Около ста получили травмы. Сразу два мощных подземных толчка произошли у северо-восточных берегов страны. Эпицентр находился в океане недалеко от Фукусимы. Толчки ощущались и в Токио. Без света остались почти два миллиона домов.

Сразу шесть землетрясений за ночь пережила Япония. В половине двенадцатого ночи по местному времени произошёл первый и самый мощный толчок магнитудой 7,4. Затем ещё один – уже меньше, и после ещё четыре меньшей силы. Эпицентр находится в Тихом океане, недалеко от острова Хонсю, на глубине около 60 километров. В районе катаклизма находится печально известная АЭС "Фукусима".

"Это происходит как раз тогда, когда люди начинают забывать о катастрофе 2011 года. Когда я увидела по телевизору, что сторона Тихого океана вокруг региона Тохоку окрашена в желтый цвет, чтобы обозначить предупреждение о цунами, то подумала: "Только не снова", - говорит Ёко Цуджимура.

Из-за толчков волны достигали около 20 сантиметров высотой. На атомной станции временно отключили насосы подачи воды для охлаждения бассейна с отработанным топливом. Между Фукусимой и Мияги частично сошёл с рельсов экспресс, к счастью, жертв нет. Всего же власти сообщают о четырёх погибших и почти 200 пострадавших в результате землетрясения.

"Более 2,2 миллиона домов временно остались без электричества в 14 префектурах, включая район Токио, но к утру в большинстве мест электричество было восстановлено, за исключением примерно 37 тысяч домов, больше всего пострадали префектуры Фукусима и Мияги, по данным компании, которая обслуживает этот регион", - заявил главный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мицуно.

Крупные предприятия - Toyota и Nissan - временно остановили производство на заводах, находящихся в зоне бедствия. Сейчас идёт ликвидация последствий землетрясения, сейсмологи ждут афтершоковые толчки в течение недели. Россиян среди пострадавших нет.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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