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Подлодка "Усть-Большерецк" вернулась в Приморье после учений

12:07
  • четверг
  • 17 марта 2022

На борту - 50 членов экипажа

В Приморье возвращаются корабли Тихоокеанского флота после масштабных учений в Японском и Охотском морях. Именно во время этих манёвров, которые длились почти два месяца, была обнаружена американская субмарина, незаконно зашедшая в территориальные воды нашей страны. После выполнения задач в родную гавань первой прибыла подводная лодка "Усть-Большерецк".

Подлодка "Усть-Большерецк" погружается в воды Тихого океана. Каждый чётко знает и выполняет свою задачу. Военные отрабатывают самые различные сценарии поведения в море.

Задымление, пожар, затопление в отсеках - при любой чрезвычайной ситуации экипаж должен действовать как единый механизм. Но большая часть учений направлена на обнаружение и устранение условного противника.

"В ходе учений отрабатывали учебные атаки по надводным кораблям, подводным лодкам, поиск и слежение за подводными лодками противника", - сказал Евгений Лимонов, командир бригады подводных лодок.

В наушниках только шум моря. Но именно по гидроакустическим данным опытный специалист узнает о приближении условного противника. Меньше чем за минуту он способен определить тип судна и расстояние до объекта. И ничто не должно сбить с толку.

"Самые шумные животные в море — это креветки. Они хоть очень маленькие, но очень шумные. Их даже можно спутать с кораблем надводным", - сказал Алексей Белунин, гидроакустик подводной лодки "Усть-Большерецк".

"Усть-Большерецк" вышла на учения в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота. Около 20 единиц боевой техники отработали взаимодействие в Японском и Охотском морях. Одна из самых сложных задач — ледовая разведка. С воздуха ситуацию контролирует морская авиация.

Основной путь проходит через пролив Лаперуза. В некоторых  его районах толщина льда достигает двух метров. Поэтому путь кораблям прокладывает ледокол "Капитан Хлебников". Выполнять поставленные задачи морякам пришлось в сложных погодных условиях: холодные ветра и  пятибалльный шторм.

Подводная лодка "Усть-Большерецк" заходит в главную базу Тихоокеанского флота. На борту - 50 членов экипажа. Почти за два месяца учебного похода моряки-тихоокеанцы впервые выйдут на берег.

Все поставленные задачи выполнены. После долгих учений небольшой инструктаж о дальнейшей работе и, конечно, долгожданное возвращение домой.

За два месяца дочка Вика заметно подросла. Это была самая долгая разлука семьи с папой. Совсем скоро у моряков-подводников профессиональный праздник. За столом соберутся сослуживцы и родные. А через несколько дней отдыха личный состав кораблей тихоокеанского флота вновь заступит на дежурство.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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Подлодка "Усть-Большерецк"
Подлодка "Усть-Большерецк"
Учения в Приморье
Учения в Приморье
Учения в Приморье
Учения в Приморье
Учения в Приморье
Учения в Приморье
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