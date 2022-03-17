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Москва продолжит внедрять инновационные сервисы на базе ИИ в столичное здравоохранение

10:44
  • четверг
  • 17 марта 2022

За 2 года ИИ помог обработать почти 5 млн снимков

Москва продолжает развитие эксперимента по использованию компьютерного зрения для анализа лучевых исследований. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, уже два года сервисы на основе искусственного интеллекта помогают московским рентгенологам в работе. За это время они обработали почти 5 млн снимков.

"Сейчас искусственный интеллект выявляет заболевания по семи направлениям исследований. Мы продолжаем развивать эксперимент по компьютерному зрению - сейчас мы ведем работы еще по 22 направлениям. Таким образом, применение искусственного интеллекта мы расширим до 29 направлений. Алгоритмы научатся определять признаки туберкулеза, эмфиземы легких, инсульта, различных патологий на КТ брюшной полости и других заболеваний", - сообщила Ракова.

Использование искусственного интеллекта, а также объединение диагностического оборудования в единую цифровую сеть, позволило сократить среднее время описания лучевого исследования в 18 раз.

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