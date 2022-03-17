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Китай выступает против антироссийских санкций США

11:08
  • четверг
  • 17 марта 2022

КНР будет защищать интересы своих предприятий

Министерство коммерции КНР сообщило, что Китай выступает против санкций США в отношении России дестабилизирующих мировой рынок.

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В ведомстве добавили, что КНР будет защищать интересы своих предприятий. При этом Китай, несмотря на ситуацию вокруг Украины, продолжит регулярное экономическое сотрудничество с Россией.

"США создают дополнительные трудности для мировой экономики, которая претерпевает спад", - сказал официальный представитель Минкоммерции Гао Фэн.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины. После этого Запад стал массово вводить против Москвы санкции.

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