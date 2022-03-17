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Заммэра Ефимов: безработица в Москве фактически отсутствует

10:54
  • четверг
  • 17 марта 2022

В столице всегда была стабильная ситуация на рынке труда

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что на сегодняшний момент безработица в столице фактически отсутствует.

"Мы находимся на уровне исторического минимума - 0,42%, это, по сути дела, естественный уровень, когда люди находятся в поиске работы, поэтому мы напряжения на рынке труда сейчас не видим", - уточнил замглавы города.

Он добавил, что московские власти готовятся к тому, что возможны увольнения в связи с приостановкой деятельности компаний.

В Москве всегда была достаточно стабильная ситуация на рынке труда, резюмировал Ефимов.

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