Москвичам посоветовали не спешить с "переобувкой" машин

Пока безопаснее ездить на зимней резине

Столичным автомобилистам рекомендуется пока не менять зимнюю резину на летнюю. Об этом в четверг, 17 марта, рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ведомство совместно с ГИБДД порекомендовало дождаться наступления устойчивых плюсовых температур в ночное время. Эксперты не советуют "переобувать" автомобиль при перепаде температур между отрицательными и положительными значениями в ночные и утренние часы.

Пока по ночам в Москве фиксируются отрицательные температуры, а в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, столбики термометров будут опускаться ниже нуля и днем. С учетом этого пока безопаснее ездить на зимней резине, сообщается в Telegram-канале дептранса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что "переобувка" в летнюю резину актуальна при погоде, когда температура стабильно держится на уровне пяти-семи градусов выше нуля. Такие значения характерны для второй половины апреля.

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