Конкурс "Мисс мира" выиграла представительница Польши

Конкурс проводился в 70-й раз

Представительница Каролина Белявская одержала победу на 70-м международном конкурсе красоты "Мисс мира". Об этом в четверг, 17 марта, рассказали организаторы мероприятия, которое прошло в Пуэрто-Рико.

Победительница конкурса учится в магистратуре по менеджменту и хотела бы продолжить обучение. Она активно занимается волонтерской деятельностью.

Первой вице-мисс мира стала жительница США Шри Сайни, титул второй вице-мисс достался представительнице Кот-д'Ивуара Оливии Яче, сообщается на официальном сайте конкурса.

В декабре 2021 года прошел конкурс "Мисс Вселенная". Его победительницей стала представительница Индии Харназ Сандху. Россию представляла обладательница титулов "Мисс Татарстан 2019" и "Вторая вице-мисс Россия 2019" Ралина Арабова.

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