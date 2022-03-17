ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Конкурс "Мисс мира" выиграла представительница Польши

11:21
  • четверг
  • 17 марта 2022

Конкурс проводился в 70-й раз

Представительница Каролина Белявская одержала победу на 70-м международном конкурсе красоты "Мисс мира". Об этом в четверг, 17 марта, рассказали организаторы мероприятия, которое прошло в Пуэрто-Рико.
В США на конкурсе красоты впервые победила женщина-трансгендер

Победительница конкурса учится в магистратуре по менеджменту и хотела бы продолжить обучение. Она активно занимается волонтерской деятельностью.

Первой вице-мисс мира стала жительница США Шри Сайни, титул второй вице-мисс достался представительнице Кот-д'Ивуара Оливии Яче, сообщается на официальном сайте конкурса.

В декабре 2021 года прошел конкурс "Мисс Вселенная". Его победительницей стала представительница Индии Харназ Сандху. Россию представляла обладательница титулов "Мисс Татарстан 2019" и "Вторая вице-мисс Россия 2019" Ралина Арабова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Конкурс "Мисс мира"
Конкурс "Мисс мира"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.