В России госпитализированы еще 5008 человек с коронавирусом

Выявлено 34819 случаев

За сутки в России госпитализированы 5008 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 34819 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 1352 человека, из них госпитализирован только 208.

Выздоровели за сутки 112614 человек. Скончался 561 заболевший.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 17484257 человек. Умерли 363039 зараженных. Вылечился 15934645 заболевших.

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