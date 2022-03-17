В Москве от COVID-19 выздоровели еще 2005 пациентов

Суточный прирост новых случаев составил 1352

В Москве за сутки госпитализировали 208 человек с ковидом, передает оперштаб по контролю за распространением заболевания. На ИВЛ находятся 165 пациентов.

"В городе выздоровели еще 2005 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции", - добавили в штабе.

Там также сообщили, что всего в городе поправились уже 2 528 385 человек.

Суточный прирост новых случаев составил 1352. Скончались 42 пациента.

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