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В Москве от COVID-19 выздоровели еще 2005 пациентов

11:25
  • четверг
  • 17 марта 2022

Суточный прирост новых случаев составил 1352

В Москве за сутки госпитализировали 208 человек с ковидом, передает оперштаб по контролю за распространением заболевания. На ИВЛ находятся 165 пациентов. 

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"В городе выздоровели еще 2005 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции", - добавили в штабе.

Там также сообщили, что всего в городе поправились уже 2 528 385 человек.

Суточный прирост новых случаев составил 1352. Скончались 42 пациента.

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