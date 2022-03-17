Минфин России провел выплату по госдолгу

На Западе заявляли об угрозе дефолта России

Платежное поручение о выплатах купонного дохода по двум выпускам российских еврооблигаций, направленное 14 марта, исполнено. Об этом в четверг, 17 марта, рассказали в Министерстве финансов России.

Сумма платежа составила 117,2 млн долларов. Платежное поручение было направлено иностранному банку-корреспонденту 14 марта.

О результатах зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) Минфин России проинформирует дополнительно, сообщается на официальном сайте министерства.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У Москвы есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств, рассказал министр.

На 16 марта был назначен очередной платеж по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций России на общую сумму 117,2 млн долларов. Выплата Москвой была оформлена, однако из-за санкций и заморозки Западом части российских валютных резервов было неясно, пройдет ли платеж.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"