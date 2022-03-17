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В России пересмотрят сертификацию импортной продукции

12:11
  • четверг
  • 17 марта 2022

Главный ответ на санкции - максимальная экономическая свобода

Президент "Опоры России" Александр Калинин сообщил журналистам на форуме в Красноярске, что система сертификации ввозимых в страну товаров будет пересмотрена.
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"Даже сейчас заявлено, если ты импортируешь товар и с той страной, откуда ты импортируешь, подписано соглашение, будут признаны их сертификаты, чтобы можно запускать эту продукцию на территорию России", - заметил спикер (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что при такой схеме ответственность за качество и безопасность товара ложится на поставщика.

"Главный ответ на санкции - максимальная экономическая свобода и содействие бизнесу", - подчеркнул Калинин.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в условиях санкций приоритетными для опережающего импортозамещения являются реабилитационная индустрия, фармацевтика, авиастроение, энергетическое машиностроение, радиоэлектроника.

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