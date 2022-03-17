Минобороны России показало уничтожение скрытых военных позиций ВСУ

Россия продолжает спецоперацию по защите республик Донбасса

Министерство обороны России в четверг, 17 марта, опубликовало кадры уничтожения замаскированных позиций с вооружением и личным составом украинских националистов в Киевской области.

На записи видна лесная местность на окраинах населенного пункта. Затем показаны поднимающиеся над деревьями столбы дыма и пыли после попадания снарядов по украинским позициям.

Как рассказали в Минобороны России, позиции националистов были обнаружены с применением беспилотного летательного аппарата. После обнаружения по позициям был скорректирован огонь артиллерии. Точным попаданием личный состав и техника были уничтожены.

Также ведомство в своем Telegram-канале продемонстрировало фотографии сбитого украинского беспилотника Bayraktar TB2. Дрон был сбит в Киевской области.

Ранее в Минобороны рассказали, что экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с вооружением и боеприпасами. Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях.

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