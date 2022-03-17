ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия признает дипломы ДНР и ЛНР

12:34
  • четверг
  • 17 марта 2022

Ранее Госдума ратифицировала договоры о сотрудничестве с республиками

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил о предложении партии "Единая Россия" признать выданные в Донбассе дипломы и научные степени.
Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают наступление

"Мы поддерживаем это предложение и подготовили соответствующее меджправсоглашение, которое может быть подписано в ближайшее время", - уточнил Фальков (цитата по "Интерфаксу").

Ранее Госдума ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. С 24 февраля ВС России ведут спецоперацию по защите жителей Донбасса от геноцида.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что признание независимости ДНР и ЛНР рассматривают в том числе Сирия, Венесуэла, Куба, Никарагуа и ЦАР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Студенты
Студенты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.