Россия признает дипломы ДНР и ЛНР

Ранее Госдума ратифицировала договоры о сотрудничестве с республиками
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил о предложении партии "Единая Россия" признать выданные в Донбассе дипломы и научные степени.
"Мы поддерживаем это предложение и подготовили соответствующее меджправсоглашение, которое может быть подписано в ближайшее время", - уточнил Фальков (цитата по "Интерфаксу").
Ранее Госдума ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. С 24 февраля ВС России ведут спецоперацию по защите жителей Донбасса от геноцида.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что признание независимости ДНР и ЛНР рассматривают в том числе Сирия, Венесуэла, Куба, Никарагуа и ЦАР.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"