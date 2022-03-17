Россия признает дипломы ДНР и ЛНР

Ранее Госдума ратифицировала договоры о сотрудничестве с республиками

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил о предложении партии "Единая Россия" признать выданные в Донбассе дипломы и научные степени.

"Мы поддерживаем это предложение и подготовили соответствующее меджправсоглашение, которое может быть подписано в ближайшее время", - уточнил Фальков (цитата по "Интерфаксу").

Ранее Госдума ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. С 24 февраля ВС России ведут спецоперацию по защите жителей Донбасса от геноцида.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что признание независимости ДНР и ЛНР рассматривают в том числе Сирия, Венесуэла, Куба, Никарагуа и ЦАР.

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