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Минпромторг опроверг риск дефицита бытовой химии и подгузников

12:39
  • четверг
  • 17 марта 2022

Россиянам не грозит нехватка этих товаров

Дефицит средств бытовой химии в России не ожидается. Об этом в четверг, 17 марта, рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Власти заявили об отсутствии рисков дефицита в России

Представитель Минпромторга пояснил, что Россия производит бытовой химии больше, чем потребляет — в стране избыточные мощности в этой сфере.

Делать стратегические запасы средств бытовой химии не нужно, эти товары всегда будут на полках магазинов, подчеркнул Евтухов.

Замминистра также заверил, что Россия не столкнется с дефицитом предметов женской гигиены и подгузников: производство этой продукции в стране локализовано, а все необходимое сырье закуплено на три месяца вперед, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в правительство направлен законопроект о государственном регулировании цен на ряд товаров. В этот перечень включены продукты питания, детское питание, детские товары, бензин, дизельное топливо, строительные материалы, металлы и металлоконструкции, минеральные удобрения, запасные части и сельскохозяйственная техника, бытовая химия, зоотовары и другие товары.

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