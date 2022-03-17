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Глава Минздрава оценил ситуацию на рынке лекарств

12:51
  • четверг
  • 17 марта 2022

Обстановка стабильная

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день ситуация с лекарствами в стране стабильная.
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"Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года", - отметил глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в гражданский оборот с 22 февраля по 16 марта введено более 433,6 миллиона упаковок лекарственных препаратов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 19%.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что за последний месяц на территории России не зарегистрированы факты завышения предельных отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших.

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