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МИД России указал на опасность поставок систем ПВО Украине

13:17
  • четверг
  • 17 марта 2022

Украинский лидер обратился с такой просьбой к Вашингтону

Запросы украинских властей о поставках систем противовоздушной обороны на фоне переговоров о мире опасны. С таким заявлением в четверг, 17 марта, выступило российское Министерство иностранных дел.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что обращение президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США по поводу поставок систем ПВО идет в русле его "бездумной и бездушной политики" в отношении собственного народа и всей страны.

Поставки С-300 и других систем ПВО станут дестабилизирующим фактором в свете ситуации на Украине, который точно не принесет мир, а в долгосрочной перспективе может иметь еще более опасные последствия, предупредило российское внешнеполитическое ведомство.

При этом сам факт переговоров между российской и украинской делегациями Захарова назвала прогрессом. По ее словам, "сами переговоры, их продвижение вперед и есть показатель того, что этот процесс идет, это и есть прогресс", сообщает РИА Новости.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США выделят Украине еще 800 млн долларов в виде военной помощи. В частности, Соединенные Штаты поставят Киеву 800 систем противовоздушной обороны, 9 тысяч противотанковых комплексов, в их числе Javelin, 100 тактических беспилотников, тысячи единиц стрелкового оружия, более 20 миллионов различных боеприпасов, бронежилеты и каски.

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