Подмосковный суд продлил арест американской чемпионки НБА за контрабанду наркотиков

Спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево с запрещенным веществом

Химкинский суд Московской области продлил арест олимпийской чемпионки по баскетболу из США Бриттни Грайнер. Об этом в четверг, 17 марта, рассказали в пресс-службе суда.

Спортсменка обвиняется в контрабанде гашишного масла. О ее задержании стало известно 5 марта, хотя сам инцидент произошел в феврале. Грайнер была остановлена сотрудниками Федеральной таможенной службы в аэропорту Шереметьево. При въезде баскетболистки в Россию в ее багаже обнаружили наркотическое вещество.

В отношении американки возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Суд принял решение о заключении Грайнер под стражу. Заявление защиты о незаконности ареста было отклонено.

17 марта суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания Грайнер под стражей до 19 мая 2022 года, сообщает ТАСС.

Бриттни Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США, чемпионкой женской НБА и шестикратной чемпионкой России в составе УГМК, за который спортсменка выступала с 2015 года.

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