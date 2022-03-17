Максимальный размер операции в СБП увеличится

Новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года

Максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей планируется увеличить с нынешних 600 тысяч до 1 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

"Торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, - платежи проходят напрямую по счетам", - отмечено в сообщении.

В ЦБ добавили, что ТСП смогут также сократить издержки на прием безналичных платежей. Вступит в силу новый лимит 1 мая 2022 года.

Система быстрых платежей была запущена в конце января 2019 года. Граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

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