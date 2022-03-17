В московских парках появились арт-кафе для птиц

Участники конкурса "Снежный холст" не оставили в беде тех, кто зимовал в городе

Арт-кафе для птиц. Несмотря на солнечный март, снег ещё лежит в столичных парках. Добыть себе еду пернатым пока сложно. Участники конкурса "Снежный холст" не оставили в беде тех, кто зимовал в городе. И создали для них настоящие кулинарные шедевры. Что придумали дети и как оценили их фантазии птицы?

Над героями басни Крылова дети копошатся уже полчаса. Деловито сравнивают с эскизом на бумаге и продолжают старательно выводить разноцветные фигуры на небольших снежных плато.

"Ворона чёрная, решили, что это будут семечки для птиц. Лисица рыжая - чечевица у нас тут используется, есть и каштаны, и жёлуди", - рассказала учитель начальных классов школы №1797 Светлана Гуляева.

Получается не просто рисунок на снегу, а арт-кафе для птиц и других мелких обитателей лесной зоны города. И такими живописными кормушками заполнена целая лужайка в Измайловском парке. Над каждой площадкой трудится команда из детей и взрослых. Кто-то пришёл семьёй, а кто-то - классом или группой детского сада вместе с учителями и воспитателями.

"Очень активно начали родители. У нас в саду, конечно же, есть рисование, каждую неделю рисуем, каждый день с детьми рисуем, а вот родители, мне кажется, очень скучают по рисованию, соскучились по творческой работе, по детству, у них продуктивно это всё получается", - сказала Елена Яровая, воспитатель детского сада при школе №319.

Каждой группе даётся полтора часа, чтобы воплотить задумку в одной из номинаций: "Зимний пейзаж", "Обитатели природного парка", "Береги природу" и "Эколята".

Все картины должны быть съедобными. Участники приносят с собой то, что нашли в лесу или в парке, например, жёлуди, шишки или ветки. А ещё можно использовать крупы, семечки и сухофрукты. Если чего-то не хватило, то организаторы специально подготовили дополнительные материалы.

Зимнее состязание проходит в столичных парках уже 7 лет. И с каждым разом всё больше участников и больше картин. Если в 2015 году они создали всего 2 арт-объекта, то в этом уже 126.

Участвовать в фестивале можно было и онлайн: создать арт-кормушку прямо во дворе дома, сфотографировать и выложить в соцсети с хештегами #СнежныйХолст и #Мосприрода.

Ксения Игнатова, Сергей Смирнов, Юрий Тимошин и Николай Жуков. "ТВ Центр".

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