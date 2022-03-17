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"Мосводосток" очистил дно Большого Лазенковского пруда

15:27
  • четверг
  • 17 марта 2022

Глубина водоема увеличена более чем в два раза

На западе Москвы продолжается реконструкция Большого Лазенковского пруда. Специалисты "Мосводостока" уже очистили дно, извлекли  тысячи кубометров ила и грунта, увеличив глубину водоема более чем в 2 раза. Чтобы предотвратить обмеление, уложат специальный водоупорный слой. Сейчас укрепляют берег с помощью вертикальных и откосных конструкций.

Капитально ремонтируют и любимый москвичами пруд в Медведкове. Его уже очистили от многолетних иловых отложений, провели гидроизоляцию, восстановили береговую линию и смотровую площадку.

"Я думаю, что уже летом завершим данный проект, в тёплое время года будет устроено 2 зоны биоплато, высажены водная растительность: там и ирисы будут, обыкновенные и озёрные, камыш, рогоз узколистный", - заявил Константин Ишханян, гендиректор ГУП "Мосводосток".

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Реконструкция Большого Лазенковского пруда
Реконструкция Большого Лазенковского пруда
Реконструкция Большого Лазенковского пруда
Реконструкция Большого Лазенковского пруда
Реконструкция Большого Лазенковского пруда
Реконструкция Большого Лазенковского пруда
Реконструкция пруда
Реконструкция пруда
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