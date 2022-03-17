ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве провели санитарную обрезку деревьев

15:15
  • четверг
  • 17 марта 2022

Это необходимо не только для растений, но и для безопасности жителей

Москву приводят в порядок после зимы. Так, сегодня в Парке Победы провели санитарную обрезку деревьев.

Удалили старые и больные ветки у тополей, клёнов, лип, елей. Места срезов покрыли специальным составом, чтобы не допустить заражения. А ещё придали разросшимся кронам ухоженный вид. Такие процедуры проводят во всех московских парках и скверах, а также вдоль магистралей. Обрезка ускоряет процесс восстановления и роста деревьев после холодов. Впрочем, это необходимо не только для растений, но и для безопасности горожан.

"Одна из причин, по которой мы это делаем, - избежать как раз таких случаев, когда у нас шквальный ветер, либо ураган, либо смерч. Сейчас уже количество таких сценариев, эпизодов увеличилось непосредственно за последний год. Поэтому это, в том числе, способствует безопасности тех автомобилей, тех людей, которые перемещаются непосредственно под этими деревьями", - сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Санитарная обрезка деревьев
Санитарная обрезка деревьев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.