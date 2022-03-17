В Москве провели санитарную обрезку деревьев

Это необходимо не только для растений, но и для безопасности жителей

Москву приводят в порядок после зимы. Так, сегодня в Парке Победы провели санитарную обрезку деревьев.

Удалили старые и больные ветки у тополей, клёнов, лип, елей. Места срезов покрыли специальным составом, чтобы не допустить заражения. А ещё придали разросшимся кронам ухоженный вид. Такие процедуры проводят во всех московских парках и скверах, а также вдоль магистралей. Обрезка ускоряет процесс восстановления и роста деревьев после холодов. Впрочем, это необходимо не только для растений, но и для безопасности горожан.

"Одна из причин, по которой мы это делаем, - избежать как раз таких случаев, когда у нас шквальный ветер, либо ураган, либо смерч. Сейчас уже количество таких сценариев, эпизодов увеличилось непосредственно за последний год. Поэтому это, в том числе, способствует безопасности тех автомобилей, тех людей, которые перемещаются непосредственно под этими деревьями", - сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.



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