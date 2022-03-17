До конца года в Москве отреставрируют 7 особняков

Все здания - не только памятники архитектуры, но и жилые дома

Семь старинных московских особняков отреставрируют по программе капремонта до конца года. Работы будут вестись с особой аккуратностью. Все здания - не только памятники архитектуры, но и жилые дома. Поэтому перед мастерами стоит сложная задача – заменить проводку и коммуникации, не нарушив исторический облик фасадов и интерьеров.

Анфиладная планировка, лепнина, раритетный паркет. В 90-е, выкупив коммуналку в старинном особняке на Чистых прудах, Андрей Фаббри был в восторге. Под слоями штукатурки почти всё сохранилось в первозданном виде. За сто с лишним лет не растеряли исторического лоска и общедомовые помещения особняка. С тех пор, как во всём доме начался капитальный ремонт, за их историческую сохранность мужчина очень переживает.

"Я всё сохранил: ручки ещё работают, окна тоже. Лепнина, паркет. Я не претендую, что все должны так жить, но по крайней мере в общей части этого дома хорошо бы сохранить такую атмосферу", - убежден Андрей Фаббри.

Шестиэтажный жилой дом по улице Чаплыгина в 1910 году московские купцы братья Грибовы заказали архитектору Гельриху. Возведенный по его проекту нарядный особняк в стиле модерн - сегодня памятник архитектуры федерального значения. А значит сохранить во время ремонта все исторические элементы в первозданном виде - первая из задач подрядчиков.

"Здесь будут производиться непосредственно работы по ремонту кровли, фасада , подъездов. Также будут заменены все коммуникации", - рассказал представитель компании-подрядчика Максим Филимоненков.

Все, что имеет историческую ценность, отреставрируют. Причём к работам в таких домах-памятниках по закону привлекают только аттестованных мастеров.

"Больших утрат нет. Производим только расчистку и докомпановку", - сообщила скульптор Мария Кутеева.

За ходом реставрации в течение всего процесса следит специальная комиссия. Большинству москвичей дом-особняк Грибовых знаком благодаря расположившемуся в нем в конце 70-х Подвальному театру. Находящееся здесь прежде помещение угольного склада руководитель театральной студии Олег Табаков и его студенты самостоятельно расчистили и отремонтировали. И в 1978 году здесь состоялся первый спектакль знаменитой "Табакерки".

На планах зрителей и артистов ремонт, как обещают, сказаться не должен.

"Планируется приступить непосредственно к той части, которая связана непосредственно с самим театром ближе к лету, потому что сейчас идёт активный период театральных постановок", - заявил Даниил Лосин, представитель службы технического надзора Фонда капитального ремонта.

Все работы в доме на Чаплыгина завершатся уже к октябрю. Отреставрируют в этом году и последнее из построенных в Москве зданий гостиниц в стиле модерн на Арбате.

"Это доходный дом, на первом этаже тут всегда был магазин, как и сейчас. Выше - квартиры и гостиница", - рассказал Георгий Макеев, экскурсовод.

Судя по домовым книгам, капремонта в доме не проводилось ни разу за сто с лишним лет. И если парадные подъезды выглядят ещё довольно прилично, то черными входами жители не пользуются уже давно.

Работы подрядчики начнут, как только проект ремонта согласуют с городом. Поскольку дом относится к выявленным объектам культурного наследия, правила здесь те же, что и у памятников архитектуры.

"Мы максимально сохраним все исторические элементы, что можно. То, что нельзя, конечно, будут докомпановки, либо локальные замены. Но аналогичного цвета, аналогичного материала, с сохранением всего вида", - объяснила Елизавета Черюканова, главный архитектор.

Все работы завершатся уже осенью. А всего по программе капремонта с реставрацией в столице в этом году восстановят еще 7 домов-памятников.

Татьяна Сидорова, Владимир Черных, Данила Гималов. "ТВ Центр".

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