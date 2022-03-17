Мошенница выманила у пожилой москвички 300 тысяч рублей

Злоумышленницу задержали

На юге столицы полицейские задержали женщину, обманувшую пенсионерку на 300 тысяч рублей. Мошенница подошла к пожилой москвичке на остановке и сообщила, что племянница потерпевшей якобы попала в больницу и нуждается в операции на почках. Чтобы всё прошло успешно, необходимо срочно оплатить донора. Пенсионерка поверила и сняла свои сбережения в банке.

"Нужно еще. Вроде как неудобно опять в эту сберкассу. Пойдем, говорит, в другую. Теперь я вышла, 100 тысяч дали, я дала ей. Пришла домой, дочке, только вошла в квартиру, говорю: Оля, я сейчас 300 тысяч отдала. Сразу же одевайся, пойдем в полицию", - рассказывает потерпевшая.

Злоумышленницу удалось найти в Московской области, ею оказалось 54-летняя приезжая. Денег при ней уже не было, она успела их потратить. Возбуждено уголовное дело, сейчас следователи выясняют причастна ли мошенница к другим аналогичным преступлениям.

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