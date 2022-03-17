Ловили как такси, так и автобусы

Сегодня в Москве прошел рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. Инспекторы проверяли как такси, так и автобусы.

Водители, как правило, не проходят медицинский осмотр, а транспортные средства – технический. Лицензии на перевозку тоже не получают. Кроме того, грубо нарушают правила дорожного движения, что зачастую приводит к ДТП. Тех кого поймали, пытаются сразу оправдаться. Например, этот водитель, хотел соврать, что просто подвозил знакомых, но пассажиры опровергли его версию.

— Девчонки, разве не попутно я вас везу?

— Нет.

— Нет? Странно. Просили, чтоб довёз.

Всего с начала года в Москве выявлено свыше двух с половиной тысяч нарушений. Около тысячи машин были отправлены на штрафстоянку.

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