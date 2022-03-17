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Песков описал украинский стиль ведения переговоров

13:27
  • четверг
  • 17 марта 2022

Переговоры делегаций двух стран продолжаются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что в Кремле знакомы с "весьма и весьма неспешным" стилем ведения украинской стороной переговоров.
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"Мы помним этот стиль в плане ожидания выполнения Украиной обязательств по Минскому комплексу мер. Тогда тоже все долго шло в неспешном режиме. И в итоге стало одной из причин тупика. Очень хочется надеяться, что этот стиль не будет применяться в ходе этих переговоров", - сказал кремлевский спикер, которого цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря, необходимо заключить документ с хорошо понятными параметрами.

Ранее в Кремле прокомментировали идею демилитаризировать Украину по австрийскому или шведскому варианту.

"Это вариант, который действительно сейчас обсуждается, и который может рассматриваться как действительно компромиссный", - сказал Песков.

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