В Персидском заливе терпит крушение грузовое судно

Инцидент произошел у южного побережья Ирана

Тревожные сообщения поступают из Персидского залива, где терпит крушение грузовое судно. Инцидент произошёл у южного побережья Ирана.

Ролкер под флагом Объединённых Арабских Эмиратов перевозил транспортные средства, но внезапно накренился и начал тонуть. По предварительной версии, причиной ЧП стали неблагоприятные погодные условия.

Сообщается, что в воде находятся 30 человек, - все они одеты в спасательные жилеты. Однако посланное на их поиски судно также потерпело бедствие. Сейчас к месту кораблекрушения направлен вертолёт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"