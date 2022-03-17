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Песков рассказал о "самоочищении" России

13:41
  • четверг
  • 17 марта 2022

Это происходит на фоне спецоперации по защите республик Донбасса

На фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине происходит "самоочищение" страны. Об этом в четверг, 17 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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По словам представителя Кремля, в такие "эмоционально очень такие экзальтированные ситуации" многие люди проявляют свою сущность и показывают себя предателями.

Такие предатели сами исчезают из нашей жизни: кто-то уходит со своих должностей, кто-то — из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства, рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что "так это очищение и происходит". Песков также рассказал, что все эмоционально проявляют свое отношение к происходящему, комментируя нанесение буквы Z на дверях противников спецоперации на Украине. Однако тех, кто "эмоционально и действенно" поддерживает президента подавляющее большинство, цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Целями этой операции глава государства Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

В России на этом фоне был принят закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о российской армии.

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Дмитрий Песков
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