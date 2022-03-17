Берлин опроверг намерение НАТО вмешаться в ситуацию на Украине

Альянс не собирается участвовать в боевых действиях

НАТО не собирается военным способом вмешиваться в события на Украине. Об этом в четверг, 17 марта, рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине глава германского правительства подчеркнул, что этот вопрос ясен: НАТО не будет вмешиваться военным способом в войну.

При этом Шольц подчеркнул, что Запад продолжит оказывать Украине финансовую и гуманитарную поддержку, а также поставлять Киеву товары военного назначения, сообщает ТАСС.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Целями этой операции глава государства Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

От вице-премьера Польши Ярослава Качиньского прозвучало предложение о вводе на украинскую территорию миротворцев Североатлантического альянса. Однако правительство Германии выступило резко против отправки каких-либо миссий НАТО на Украину.

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