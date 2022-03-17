Ростех пообещал оперативно наладить производство самолетов в России

Это необходимо в условиях санкций

Антироссийские санкции требуют в кратчайшие сроки наладить производство гражданских самолетов в России. Об этом в четверг, 17 марта, рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

Безусловным приоритетом для российской промышленности, по словам Чемезова, является ускоренное импортозамещение ключевых продуктов, технологий и систем. Также обсуждается возможность возобновить серийный выпуск среднемагистральных Ил-96 и Ту-214.

В Ростехе уточнили, что возобновление серийного производства указанных самолетов рассматривается как дополнительная мера до развертывания масштабного серийного производства новых импортозамещенных авиалайнеров SSJ-NEW и МС-21, сообщает "Интерфакс".

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим западные государства ввели антироссийские санкции, в том числе в отношении авиационной и космической отраслей.

Компании Boeing и Airbus приостановили оказание всех услуг российским авиакомпаниям, включая техподдержку и поставку запчастей.

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