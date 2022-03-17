Ограничения на перемещение между Россией и Белоруссией снимаются

Это произойдет с полуночи 18 марта
С 18 марта граждане России и Белоруссии смогут без ограничений перемещаться в границах Союзного государства, сообщила пресс-служба российского кабмина.
Уточняется, что прежде эту тему обсудили премьеры двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко.
"Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами", - подчеркнул Мишустин.
Как заметил глава кабмина, именно укрепление интеграции в Союзном государстве является лучшим ответом на санкционный прессинг.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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