Ограничения на перемещение между Россией и Белоруссией снимаются

Это произойдет с полуночи 18 марта

С 18 марта граждане России и Белоруссии смогут без ограничений перемещаться в границах Союзного государства, сообщила пресс-служба российского кабмина.

Уточняется, что прежде эту тему обсудили премьеры двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко.

"Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами", - подчеркнул Мишустин.

Как заметил глава кабмина, именно укрепление интеграции в Союзном государстве является лучшим ответом на санкционный прессинг.

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