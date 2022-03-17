В Москве зафиксировано экстремально высокое атмосферное давление

Причина - скандинавский антициклон

Москва сейчас находится в зоне экстремально высокого давления - почти 770 миллиметров ртутного столба. Это сразу на 25 единиц выше нормы. Причина - пришедший скандинавский антициклон. Судя по метеорологической карте, столица находится в самом его центре - в "малиновой" зоне. Гость с Балтики малоподвижен и точно задержится до воскресенья, при этом атмосферное давление продолжит подниматься. Ослабевать влияние заморского гостя начнёт на следующей неделе.

Завтра в Москве ощутимо потеплеет. До плюс трёх градусов. Будет солнечно и сухо. Синоптики такие метеоусловия называют "миллион на миллион" - это когда небо чистое и видимость великолепная. Ветер северный и северо-западный, около 5 метров в секунду.

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