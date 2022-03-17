ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы сроки выплат пособий на детей от 8 до 16 лет

14:34
  • четверг
  • 17 марта 2022

Речь о семьях с невысокими доходами

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в условиях санкционного давления важно продолжать оказывать поддержку родителям.

Минтруд анонсировал меры по поддержке безработных
Мишустин объявил новые меры поддержки экономики

"В мае начнем выплаты на детей от 8 до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля", - уточнил глава кабмина на заседании правительства в четверг (цитата по РИА "Новости").

Как заметил премьер, систему необходимо настроить так, чтобы оперативно учитывать материальное положение граждан.

Ранее президент России Владимир Путин предложил установить размер указанного пособия в 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе (от 6 до 12 тысяч рублей).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дети на площадке
Дети на площадке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.