Названы сроки выплат пособий на детей от 8 до 16 лет

Речь о семьях с невысокими доходами

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в условиях санкционного давления важно продолжать оказывать поддержку родителям.

"В мае начнем выплаты на детей от 8 до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля", - уточнил глава кабмина на заседании правительства в четверг (цитата по РИА "Новости").

Как заметил премьер, систему необходимо настроить так, чтобы оперативно учитывать материальное положение граждан.

Ранее президент России Владимир Путин предложил установить размер указанного пособия в 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе (от 6 до 12 тысяч рублей).

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