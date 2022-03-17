Правительство выделит на поддержку занятости 40 млрд рублей

Кабмин поддерживает рынок труда в условиях санкций

Российское правительство направит на поддержку занятости около 40 млрд рублей. Об этом в четверг, 17 марта, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как уточнил глава кабмина, финансирование выделяется на реализацию первого пакета решений по поддержке занятости, которые вошли в план первоочередных мероприятий.

Более 25,5 млрд рублей направят на создание в субъектах России временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места. Воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек, отметил Мишустин.

На реализацию региональных программ занятости предусмотрено более 7 млрд рублей. 125 тысяч сотрудников промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование, что позволит им сохранить занятость, если производство будет переориентировано.

Еще почти 6 млрд рублей пойдут на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания еще не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки, около 75 тысяч человек смогут открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защите населения. Исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности поручено принять руководителям регионов.

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