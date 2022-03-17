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Мишустин потребовал не допускать роста цен

15:01
  • четверг
  • 17 марта 2022

Трудности нельзя преодолевать такими методами, заявил премьер

Российские власти продолжат работать над повышением уровня социальной защиты. Об этом в четверг, 17 марта, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
В Думе предложили кабмину зафиксировать цены на продукты и подгузники

В ходе заседания правительства Мишустин заявил о недопустимости того, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счет повышения цен. Глава кабмина напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что увеличение предложения должно приводить к стабилизации цен.

Необходимо внимательно отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны быть доступны людям всегда, подчеркнул премьер. В числе таких товаров он назвал лекарства и медицинские изделия.

В каждой из отраслей есть не менее важная продукция, и цены на нее предстоит постоянно отслеживать, цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защите населения. Исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности поручено принять руководителям регионов.

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