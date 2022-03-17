Регионам поручено обеспечить наличие жизненно важных лекарств

Росздравнадзор проведет проверки
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на фоне санкций особого внимания требует вопрос наличия жизненно важных лекарств.
"Власти должны уточнить наличие медикаментов на складах производителей, а также в оптовом звене, после чего обеспечить наличие в аптеках необходимого ассортимента", - подчеркнула заместитель председателя правительства.
До 22 марта правительству должен быть предоставлен доклад. Росздравнадзор же к этому сроку обязан провести проверки в аптечной сети.
При этом до 24 марта в России заработает горячая линия для аптек по вопросам поставки медикаментов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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