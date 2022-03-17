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Союз биатлонистов России выгнали из международной федерации

15:24
  • четверг
  • 17 марта 2022

Такая же мера предпринята в отношении Белоруссии

Международный союз биатлонистов (IBU) начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР). Об этом в четверг, 17 марта, рассказали в международной организации.
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По предложению подразделения по вопросам честности в биатлоне было принято решение начать процедуру отстранения с немедленным вступлением в силу. Решение следует за предыдущими мерами по недопуску российских и белорусских спортсменов к участию в мероприятиях IBU. Как заявили в организации, эта мера предпринята, чтобы защитить атлетов и честность своих соревнований.

Аналогичная мера вводится в отношении Белорусской федерации биатлона.

Исполком IBU согласился на дополнительные шаги на том основании, что национальные федерации России и Белоруссии не выполнили гуманитарные обязательства в духе конституции IBU, цитирует заявление федерации РИА Новости.

Из-за спецоперации России по защите республик Донбасса целый ряд международных спортивных федераций отстранил Россию, международные соревнования на российской территории запрещены.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что страна сэкономит около 8 млрд рублей на отмене международных соревнований. Эти деньги будут направлены на развитие спорта в России.

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