Путин назвал выбор крымчан свободным и правильным

Крупным банкам пора начинать работать в Крыму

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что в 2014 году крымчане сделали свободный и сознательный выбор воссоединиться с Россией. Как показали прошедшие восемь лет, этот выбор был абсолютно правильным.

По словам главы государства, действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя должно быть продлено до 2027 года, а в перспективе - до 2030-го. При этом Путин потребовал не сокращать объем финансирования программы создания комфортной городской среды в Крыму и Севастополе, передает ТАСС.

Как заметил президент, крупным российским компаниям, в том числе банкам, больше нечего бояться - можно начинать работать в Крыму.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения Донбасса от геноцида. Запад после этого стал массово вводить в отношении Москвы санкции.

Республика Крым по результатам референдума 2014 года вошла в состав Российской Федерации в качестве одного из ее субъектов. Украина не признает легитимность референдума и называет Крым своей территорией, "временно оккупированной" Россией.

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