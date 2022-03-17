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Путин предложил продлить госпрограмму развития Крыма

15:21
  • четверг
  • 17 марта 2022

Срок увеличат до 2027 года

Государственную программу по развитию Крыма и Севастополя предложено продлить. Как заявил президент России Владимир Путин, они могут быть увеличены до 2027 года, с перспективой до 2030-го.

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"Предлагаю продлить действие госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя... Увеличить срок ее реализации до 2027 года с перспективой до 2030, предусмотрев объемы софинансирования", - сказал российский лидер.

Государственная программа по развитию Крыма и Севастополя ранее была продлена до 2025 года. Путин также заметил, что крупные компании и банки ранее опасались санкций, если начнут работать в Крыму. Теперь же они спокойно могут начинать действовать на полуострове, передает "Интерфакс".

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