Путин предложил продлить госпрограмму развития Крыма

Срок увеличат до 2027 года

Государственную программу по развитию Крыма и Севастополя предложено продлить. Как заявил президент России Владимир Путин, они могут быть увеличены до 2027 года, с перспективой до 2030-го.

"Предлагаю продлить действие госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя... Увеличить срок ее реализации до 2027 года с перспективой до 2030, предусмотрев объемы софинансирования", - сказал российский лидер.

Государственная программа по развитию Крыма и Севастополя ранее была продлена до 2025 года. Путин также заметил, что крупные компании и банки ранее опасались санкций, если начнут работать в Крыму. Теперь же они спокойно могут начинать действовать на полуострове, передает "Интерфакс".

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