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Бензин в России оказался одним из самых дешевых в мире

15:26
  • четверг
  • 17 марта 2022

Дешевле всего - в Венесуэле

Россия заняла 11-ое место в списке стран с самым дешевым бензином с октановым числом 95. Об этом сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на данные портала GlobalPetrolPrices.
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Так, цена литра бензина в нашей стране составляет 0,43 доллара (или 1,63 доллара за галлон), для сравнения в США литр аналогичного бензина стоит примерно 1,24 доллара. Дешевле всего заправить авто в Венесуэле (0,095 доллара за галлон), дороже всего – в Гонконге (10,89 доллара за галлон).

Ранее в правительство был направлен законопроект о государственном регулировании цен на ряд товаров. В этот перечень включены, среди прочего, продукты питания, детские товары, бензин и стройматериалы.

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