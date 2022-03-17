Лукашенко пообещал ответить на провокации Украины

Киев планировал ударить по Белоруссии в конце февраля

Минск ответит Киеву, если тот будет продолжать эскалацию в отношениях с Белоруссией, заявил Александр Лукашенко. Белорусский президент рассказал о недружественных планах украинской стороны.

"Если только Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, то мы ответим", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.

По данным белорусского лидера, Киев планировал 23-24 февраля нанести удар по Белоруссии с четырех точек. Украинские летательные аппараты постоянно нарушают белорусскую границу. Кроме того, за последнюю неделю ВСУ дважды запускали ракеты по территории Белоруссии, к счастью, сработала система ПВО. Несмотря на это, Лукашенко "практически убежден", что воевать с Украиной Белоруссии не придется, приводит слова президента в интервью японскому телеканалу БелТА.

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