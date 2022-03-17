Собянин объявил о мерах поддержки импортозамещения в фармацевтической отрасли

На фоне санкционного давления меры поддержки имеют первостепенное значение

В условиях санкционного давления и проблем, связанных с логистикой, изменением цен, изменением курса национальной валюты, меры поддержки фармацевтической отрасли имеют первостепенное значение. Об этом в четверг, 17 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что столичная фармпромышленность является одной из крупнейших в стране. За последние пять лет объем реализации продукции вырос в более чем в пять раз, количество работающих в этой отрасли увеличилось в полтора раза.

По мнению мэра Москвы, рынок лекарств в ближайшее время должен урегулироваться. Главным Собянин назвал наличие складских запасов и своевременные поставки в розничную сеть, чтобы "никаких страхов и опасений у граждан не было".

Среди решений по поддержке фармацевтической отрасли Москвы — предоставление земельных участков для строительства новых производств по ставке 1 рубль в год, субсидии из городского Фонда развития промышленности, поддержка проекта создания на базе медицинских организаций Москвы и имеющейся инфраструктуры по заготовке крови производства отечественных иммуноглобулинов, увеличение авансирования по закупкам лекарственных средств для государственных нужд до 70%.

Наряду с этим были приняты решения о применении механизма предоплаты закупаемой продукции для поставщиков с большим опытом поставок и репутацией надежных партнеров в исполнении государственных контрактов, поддержке, включающей финансирование за счет городского бюджета, проведение клинических исследований лекарственных препаратов, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее заявила, что на фоне санкций особого внимания требует вопрос наличия жизненно важных лекарств. Власти должны уточнить наличие медикаментов на складах производителей, а также в оптовом звене, после чего обеспечить наличие в аптеках необходимого ассортимента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"