Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Львов ожидает прилив сил, а Тельцов – удачные собеседования
Гороскоп на сегодня, 18 марта, составлен специально для телеканала "ТВ Центр".
Овны
В выходные Солнце войдет в ваш знак, и стартует новый астрологический год. Это важное событие, поэтому освободите себе выходные от всех забот: вы заслужили полный отдых!
Тельцы
Вы сегодня сможете блестяще сдать экзамены, зачеты, пройти тестирования и собеседования. Вам будут помогать преподаватели, руководители и люди, пользующиеся авторитетом.
Близнецы
Интересный день для военных, полицейских и вообще всех, кто носит погоны. Вас ждет повышение по службе или более перспективные проекты, новые обязанности.
Раки
Солнышко пригревает, весна идет, и ваши мысли витают где-то далеко от учебы и работы. А зря! Именно сейчас может произойти что-то интересное для вашего профессионального роста.
Львы
Очень ресурсный день: ваша главная планета Солнце получает поддержку мощного Плутона. Уровень личной энергии вырастет, вы почувствуете небывалый прилив сил.
Девы
Луна в вашем знаке чувствует себя неуютно накануне завтрашнего полнолуния в Деве. Держите внутреннее равновесие, не реагируйте на мелочи, это поможет все преодолеть.
Весы
Домашние дела будут спориться, причем по-крупному. Главное условие: не стесняйтесь подключать семью, дружно поработайте, а в выходные весело отдохнёте!
Скорпионы
Сегодня будет полезно определиться со своими планами на лето – где вы планируете его провести и как? Звезды помогут вам составить классный маршрут и найти выгодные варианты.
Стрельцы
Об отдыхе пока не может быть и речи: закатывайте рукава и беритесь за все, что предлагает жизнь. У вас период интенсивной закладки прочного фундамента будущего благосостояния!
Козероги
Гармоничный день, когда вы будете чувствовать себя на равных даже с сильными мира сего. Это адекватная самооценка, вы действительно многому научились за последнее время.
Водолеи
Венера и Марс в вашем знаке потихоньку начинают втягиваться в конфликт с Ураном. Возможно, скоро ваша жизнь сильно изменится, и к этим переменам можно начинать готовиться.
Рыбы
В выходные Солнце покинет ваш знак, а в такие моменты люди часто чувствуют упадок сил или грусть. Тащите себя из депрессивного болота, ведь никто за вас это не сделает!Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"