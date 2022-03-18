Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Львов ожидает прилив сил, а Тельцов – удачные собеседования

Гороскоп на сегодня, 18 марта, составлен специально для телеканала "ТВ Центр".

Овны

В выходные Солнце войдет в ваш знак, и стартует новый астрологический год. Это важное событие, поэтому освободите себе выходные от всех забот: вы заслужили полный отдых!

Тельцы

Вы сегодня сможете блестяще сдать экзамены, зачеты, пройти тестирования и собеседования. Вам будут помогать преподаватели, руководители и люди, пользующиеся авторитетом.

Близнецы

Интересный день для военных, полицейских и вообще всех, кто носит погоны. Вас ждет повышение по службе или более перспективные проекты, новые обязанности.

Раки

Солнышко пригревает, весна идет, и ваши мысли витают где-то далеко от учебы и работы. А зря! Именно сейчас может произойти что-то интересное для вашего профессионального роста.

Львы

Очень ресурсный день: ваша главная планета Солнце получает поддержку мощного Плутона. Уровень личной энергии вырастет, вы почувствуете небывалый прилив сил.

Девы

Луна в вашем знаке чувствует себя неуютно накануне завтрашнего полнолуния в Деве. Держите внутреннее равновесие, не реагируйте на мелочи, это поможет все преодолеть.

Весы

Домашние дела будут спориться, причем по-крупному. Главное условие: не стесняйтесь подключать семью, дружно поработайте, а в выходные весело отдохнёте!

Скорпионы

Сегодня будет полезно определиться со своими планами на лето – где вы планируете его провести и как? Звезды помогут вам составить классный маршрут и найти выгодные варианты.

Стрельцы

Об отдыхе пока не может быть и речи: закатывайте рукава и беритесь за все, что предлагает жизнь. У вас период интенсивной закладки прочного фундамента будущего благосостояния!

Козероги

Гармоничный день, когда вы будете чувствовать себя на равных даже с сильными мира сего. Это адекватная самооценка, вы действительно многому научились за последнее время.

Водолеи

Венера и Марс в вашем знаке потихоньку начинают втягиваться в конфликт с Ураном. Возможно, скоро ваша жизнь сильно изменится, и к этим переменам можно начинать готовиться.

Рыбы

В выходные Солнце покинет ваш знак, а в такие моменты люди часто чувствуют упадок сил или грусть. Тащите себя из депрессивного болота, ведь никто за вас это не сделает!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"