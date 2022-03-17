Роскомнадзор опроверг ограничение работы WhatsApp в России

Ведомство не предпринимало мер по блокировке мессенджера

Работа мессенджера WhatsApp в России не ограничивается. Об этом в четверг, 17 марта, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Ведомство отметило, что наблюдавшиеся в работе мессенджера сбои не имеют отношения к предполагаемой "блокировке" WhatsApp и не связаны с ограничениями в отношении других ресурсов, сообщает РИА Новости.

Пользователи 17 марта сообщили о неполадках в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов. С проблемами в работе WhatsApp столкнулись в основном пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга. Более 60% пожаловались на неполадки с подключением к серверу, 24% столкнулись с трудностями при отправке сообщений, у 11% возникли сложности с работой приложения, сообщает "Москва24".

Мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta Platforms, в отношении которой возбуждено дело о причастности к экстремизму. На этом основании компании могут запретить работу в России. Суд рассмотрит соответствующий иск Генпрокуратуры 21 марта.

Работу принадлежащей Meta соцсети Instagram в России ограничили с 14 марта, после изменения правил модерации публикаций. Meta разрешила публиковать в Instagram и Facebook посты с призывами к насилию в отношении россиян, в том числе российских военных.

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