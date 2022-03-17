"Бояться теперь нечего": Путин позвал крупный бизнес в Крым

Власти поддержат такую активность

Ускорить работу по всем инфраструктурным проектам, реализуемым в Крыму и Севастополе, поручил в четверг правительству Владимир Путин. На совещании по социально-экономическому развитию полуострова президент, в частности, призвал максимально оперативно завершить работу по строительству последнего, восьмого этапа автомобильной трассы "Таврида". Он также поставил ряд задач, которые предстоит решить в ближайшее время.

В преддверии дня воссоединения Крыма с Россией президент своё вступительное слово начинает с подведения итогов того памятного дня возвращения полуострова домой. 8 лет назад крымчане не дрогнули и сделали правильный выбор, подчёркивает Владимир Путин.

"Все мы помним, что в те сложные недели февраля-марта 2014 года крымчане и севастопольцы проявили мужество, патриотизм и стеной встали на пути у неонацистов и радикалов - у тех, кто организовал и совершил государственный переворот в Киеве. Люди в Крыму и Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой свободный сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным решением был этот выбор. Достаточно посмотреть, что происходит сегодня на Донбассе - и всё становится сразу ясно", - отметил Путин.

Начиная с 2015-го последовательно реализуется специально разработанная программа по экономическому развитию полуострова. На выполнение всех поставленных до 2025-го задач запланировано более 1 триллиона рублей. Приоритетное внимание, безусловно, уделяют развитию транспортной инфраструктуры. Уже готовы такие масштабные объекты - современный аэропорт "Симферополь", Крымский мост и уже на стадии завершения - новейшая автомагистраль "Таврида", по одному из первых участков в августе 20-го проехал Владимир Путин. Более надёжным и устойчивым стало энергоснабжение региона, в том числе благодаря новым мощностям и замене устаревших сетей.

"Шаг за шагом решается и вопрос стабильного обеспечения крымчан и севастопольцев чистой, именно чистой, качественной водой. Сразу после 2014 года было организовано бурение артезианских скважин и "переброска" воды из водохранилищ в горной части полуострова к Симферополю и Керчи. Отремонтирована часть сетей водоснабжения, что позволило сократить потери в системе ЖКХ. Это была большая проблема, все это хорошо знают, потому что десятилетиями в этом смысле там ничего не делалось. Построены дополнительные водозаборы. Во всех крупных городах Крыма идёт реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений – тоже огромная проблема и вопрос, который требует системного решения и, к сожалению, потребует определённого времени и дополнительных капиталовложений", - сказал Путин.

Останавливаться на достигнутом не планируют. Президент предлагает продлить действие госпрограммы до 2027-го - с перспективой и до 2030-го. Именно с таким расчетом должен быть заложен федеральный бюджет. По всем инфраструктурным проектам – там, где это, разумеется, возможно – президент призвал ускорить работу. Речь идёт, в том числе, о формировании в Крыму и Севастополе комфортной среды для жизни. От реализации этого пункта напрямую зависит благополучие полуострова в целом. И даже накладываемые западом санкции не должны вставить палки в колёса.

"Я уже говорил, что введённые против России ограничения - они, конечно, создают немало проблем, но не только проблемы создают. Они открывают для нас новые возможности, в том числе сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, ну, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер - теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая банки, на полуостров, и активно работать в регионе. Разворачивать там свою деятельность, открывать и осваивать новые ниши рынка. Мы такую активность бизнеса обязательно поддержим", - заявил Путин.

Сельское хозяйство и туризм - как ключевые отрасли региона - нуждаются в поддержке и кредитовании. Президент побуждает сосредоточиться на привлечении на полуостров розничных сетей. Это должно стать серьёзным стимулом для повышения деловой активности в Крыму. Правительство, даже несмотря на многолетнее санкционное давление на полуостров, продолжает реализацию запланированного.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что основные транспортные, инженерные и инфраструктурные ограничения, которые были на полуостров наложены - они сегодня сняты. Видим возможность для ускорения работы. В ответ на все санкции, Владимир Владимирович, будем круглосуточно работать и быстрее всё организовывать. По вашему поручению, активно занимаемся строительством и приведением опорно-дорожной сети Крыма и Севастополя в нормативное состояние. 67% дорог уже приведено в нормативное состояние. В 2024 году достигнем планового показателя 85%", - рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Регион развивается. Это видят и жители, и туристы. Абсолютное большинство - 93% крымчан - поддерживают решения, которые были приняты в 2014 году. На этом акцентирует внимание и глава республики.

"Люди все однозначно говорят: за 8 лет произошли колоссальные изменения. Притом, даже, что у нас у крымчан, может быть, даже глаз где-то замылен и мы не всегда видим результат своей работы, находясь внутри, но те, кто приезжает в республику, которые были здесь годами ранее - эти изменения видят сразу и практически с выхода самолёта и с выхода с железнодорожного вокзала", - отметил Сергей Аксенов.

В ходе специальной военной операции удалось вновь пустить воду по Северо-Крымскому каналу, что, безусловно, тоже придаст положительный импульс развитию региона.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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