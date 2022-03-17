"Искажение восприятия": Захарова высказалась о западных СМИ

Западная пресса распространяет ложь

НАТО не станет военным способом вмешиваться в конфликт на Украине, но Запад продолжит оказывать финансовую и гуманитарную поддержку этой стране. Такую позицию изложил сегодня канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. Немецкий руководитель также заявил, что на Украину будут поставляться "товары военного назначения".

В то время, как Байден медленно протискивался сквозь толпу, пресса американского президента буквально атаковала. Журналисты спрашивали про рост цен на топливо. Инфляцию, которая бьёт рекорды в США. И, разумеется, Украину, в контексте которой прозвучал и вот такой вопрос.

- Вы готовы назвать Путина преступником?

- Нет!

Байден то ли не расслышал вопроса. То ли сразу не понял его. Или же он просто забыл, кто такой Путин, что тоже не стоит исключать. Однако помощники ему быстро напомнили. После чего американский лидер, уже покинувший зал, вернулся к журналистам.

- Вы спрашивали, кого я могу назвать?

- Можете ли вы назвать Путина военным преступником?

- О, да!

Год назад подобные высказывания в адрес российского президента Байден уже себе позволял. После чего ему пришлось лично извиняться перед Путиным, который, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на такие выпады всегда реагирует спокойно.

"Наш президент - очень мудрый, дальновидный и культурный международный деятель, глава российского государства. Такие заявления Байдена абсолютно непозволительны и непростительны. А, главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей, сбросило атомные бомбы на страну, которая уже была повержена. Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова, это наше глубокое убеждение", - заявил Песков.

За последние 30 лет США развязали не один военный конфликт. Ирак. Афганистан, Ливия, Сирия, Югославия. К бомбежкам последней, кстати, активно призывал и нынешний президент Соединенных штатов Джозеф Байден, находясь тогда в ранге сенатора.

Это к вопросу о военных преступниках. Если уж разобраться, то под эту категорию попадает подавляющее большинство американских лидеров, сенаторов и конгрессменов, лицемерие которых, конечно, зашкаливает. То же самое, впрочем, можно сказать и про западную прессу, штампующую фейки. К примеру, кадры российских агентств, снятых в Донецке после попадания по городу украинской баллистической ракеты, американская и европейская пресса выдала за фотографии Киева. В нашем МИД это уже назвали самым настоящим преступлением.

"Ложь - вещь страшная и опасная. Но ее как-то еще можно опровергнуть. СМИ западного мейнстрима занимаются уже даже не ложью. Это уже не просто фейки. Это искажение восприятия своей аудиторией происходящего", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Пудрить мозги своим зрителям и читателям они продолжают и в плане антироссийских санкций, призывая граждан потуже затянуть пояса. Мол, все это ради того, чтобы победить русских. А ради этого нужно и самим немного потерпеть, потому как экономические ограничения, как ни крути, бьют и по тем, кто их вводит. США при этом страдают в меньшей степени. В отличие от Европы, которую все сильнее толкают к тому, чтобы она отказалась от покупки российского угля, газа и нефти.

"Я даже не хочу рассуждать о возможности того, что весь экспорт российской нефти попадет под санкции, потому что я не вижу никакого способа компенсировать этот дефицит. Тут можно спорить только о том, поставят ли астрономические цены на нефть экономику ЕС на колени или экономический кризис будет настолько глубок, что обрушит весь спрос на нефть. И хотя некоторые политики уверены, что больше всего мы навредим российскому режиму, уничтожив собственную экономику", - рассуждает экономист Илона Швихликова.

По данным всемирного банка, перспектива рецессии может ждать и мировую экономику в целом, в случае если США введут эмбарго на любую торговлю с Россией и склонят к этому союзников. Впрочем, последствия такого шага, говорят экономисты, являются непредсказуемыми. Оттого Вашингтон уже посылает некие позитивные сигналы, давая понять, что введенные против России ограничения - это не навсегда.

"Санкции против России сами по себе не предназначены для того, чтобы быть перманентными. Санкции являются инструментом, а если достигается поставленная цель, то санкции исчезают. В случае прекращения боевых действий на Украине, санкции в итоге тоже прекратятся", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Однако веры Вашингтону уже давно нет. Оттого Россия, и это неоднократно подчеркивали в Кремле, доведёт спецоперацию на Украине до конца, выполнив все поставленные цели. И Зеленскому это уже пора понять. Как и то, что на помощь к нему не придет ни НАТО, ни США, которые украинский президент и по сей день засыпает просьбами о введение бесполетной зоны над Украиной.

"Если бы мы были президентом Зеленским, мы бы тоже просили обо всем возможном. Но президент Байден принимает решения через призму нашей национальной безопасности. И, как мы говорили ранее, бесполетная зона требовала бы от нас сбивать российские самолеты, а мы не заинтересованы в третьей мировой войне", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В какой-то степени, можно сказать, что она уже идёт, но только в экономическом плане. Для России, говорят специалисты, это повод перестроить собственную экономику и открыть новые рынки сбыта. Ту же российскую нефть готовы покупать в Индии. Речь может идти о 15 миллионах баррелей в год. Этот вопрос, по данным индийского издания Business Standard, сейчас прорабатывается.

Александр Панюшкин, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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