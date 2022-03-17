Собянин рассказал о первых мерах поддержки производителей лекарств

Производство медикаментов – важная отрасль

Мэр Москвы обсудил с представителями крупных фармкомпаний меры поддержки импортозамещения для производителей лекарств. Этот рынок, по мнению Сергея Собянина, несмотря на давление запада, в ближайшее время урегулируется. Ажиотажный спрос спадёт, и ситуация стабилизируется. Самое главное - иметь складские запасы, чтобы поставки осуществлялись вовремя и у граждан не было опасений.

Снабжение столичной сети аптек идет по плану, запасов таблеток и капель на складах хватит, чтобы удовлетворить любой спрос. Такие заявления прозвучали в четверг от представителей крупнейших фармпроизводителей во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Что касается дефицита или мнимого дефицита, ажиотажного спроса, то эта проблема решается только одним способом — наличие товара на прилавке. Ажиотажный спрос, как правило, через три - четыре недели сходит, и мы видим, если не резкое, то значительное падение спроса в торговой сети за последнюю неделю. Это говорит о том, что через какое-то время он стабилизируется. Но самое главное — это иметь складские запасы, вовремя их поставлять в розничную сеть, чтобы как раз никаких страхов и опасений у граждан не было", - заявил Собянин.

Производство лекарств – первостепенная отрасль в Москве, подчеркнул Собянин. Только за последние 5 лет объёмы производства увеличились в 5 раз. А в нынешней ситуации как нельзя кстати заработали городские меры поддержки фармацевтов. Это аренда земли за 1 рубль в год для строительства новых мощностей, дополнительные субсидии в общей сложности на 10 миллиардов рублей, развитие базы для запасов донорской крови, поддержка отечественных разработчиков лекарств. Последний пункт позволит значительно удешевить и ускорить внедрение новых препаратов на российский рынок. С теми же импортными лекарствами, которые пока заменить нельзя, проблем тоже нет и не будет, уточнил Сергей Собянин. Поставки продолжаются. Может лишь незначительно увеличиться время их доставки до прилавка.

"Идут достаточно стабильные поставки импортных лекарств и опасений каких-то таких серьезных о перебоях нет. Понятно, есть логистические издержки, но, я думаю, компании с ними справятся. Так что, я надеюсь, аптечный рынок также в ближайшие недели стабилизируется", - отметил Собянин.

На Москве лежит большая ответственность. Львиная доля всего производства лекарств расположена именно в столице. Восемь крупнейших предприятий входят в состав особой экономической зоны "Технополис", что даёт им право пользоваться значительными налоговыми льготами. Ещё 6 крупных заводов недавно получили статус "промышленного комплекса". Они также получат платёжные послабления. Все эти меры, рассказал Сергей Собянин, дают отличный стимул, чтобы производство и развитие фармацевтики в нашей стране только набирало обороты.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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