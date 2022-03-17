Мариуполь зачищают от группировок украинских националистов

Из освобожденных районов города эвакуируют жителей

Информация о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщили в нашем Минобороны, за сутки подразделения ДНР продвинулись ещё на 4 километра. Продолжается активная зачистка Мариуполя от группировок националистов. Из освобожденных районов города удалось эвакуировать десятки тысяч жителей. А в ЛНР ведутся бои у западных административных границ республики.

Окрестности города Попасная – в 70 километрах к западу от Луганска. За населенный пункт идут ожесточенные бои, отряды народной милиции ЛНР продвигаются при огневой поддержке российской авиации.

А это уже кадры из Киевской области (см. видео). Так же с воздуха, но уже при помощи беспилотника, в лесополосе были обнаружены замаскированные боевые позиции националистов. Артиллерийским огнем укрепления и военная техника уничтожены. На проселочных дорогах и в лесном массиве могут действовать группы украинских диверсантов. Потому на самых опасных участках российские десантники развернули взводные опорные пункты и оборудовали блокпосты. Водителей и пассажиров просят открыть багажник. В ходе спецоперации выявлены случаи, когда радикалы использовали гражданский транспорт.

В Мариуполе организованная оборона националистов сломлена. Передовые отряды ополченцев ДНР вплотную подошли к заводу "Азовсталь". Продвинулись и закрепились на западных и восточных окраинах. И сейчас буквально "разрезают" группировку радикалов на два отдельных "котла".

Накануне боевики запрещенного в России полка "Азов" распространили в соцсетях видео – якобы российская авиация разбомбила в Мариуполе драмтеатр, в котором прятались мирные жители. В нашем Минобороны назвали это сообщение провокацией. По данным российских военных, радикалы уже несколько дней удерживали людей в здании. Затем сами подорвали театр. Те, кому удалось вырваться из города, подтверждают эту информацию.

В четверг в российском военном ведомстве представили документы, раскрывающие подробности работы биологических лабораторий в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. В письме от 20 февраля 18-го года говорится о договоре, заключенном между Министерством обороны США и Минздравом Украины. Специалисты должны были исследовать на закрытых объектах патогены, имеющие природные очаги как на территории Украины, так и в России. И их применение могло быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Все документы имеют подписи реальных должностных лиц и заверены печатями.

"В ходе реализации указанных проектов были выделены шесть семейств вирусов (включая коронавирусы) и три вида патогенных бактерий (возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза). Это связано с основными характеристиками указанных патогенов, которые делают их привлекательными в целях заражения: это устойчивость к лекарственным препаратам, быстрая скорость распространения от животных к человеку", - сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Тем временем на выезде из Мариуполя - колонна из сотен машин. Это люди из освобожденных районов, которые наконец смогли выехать в более безопасные места.

"После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать по эвакуации людей из Мариуполя, наконец-то удалось вывезти 33 тысячи человек из этого города, подавляющее большинство которых выбрало маршруты в Российскую Федерацию", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Семьи эвакуируют и из других украинских городов. 175 беженцев, среди которых 34 ребенка, в сопровождении российского военного конвоя прибыли из Харьковской области в Белгородскую. Здесь уже готовы пункты временного размещения. Есть спальные места, горячее питание, и теплая одежда. Людям готовы оказать всю необходимую помощь врачи и психологи.

Мотивировать простых украинцев не просто остаться, но еще и воевать киевскому режиму все сложнее. Мужчины призывного возраста пытаются уехать из страны любыми доступными способами. На границе с Молдавией задержали молодого человека, который прятался в беби-боксе. Теперь уклонисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Егор Киселёв, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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