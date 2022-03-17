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В Минобороны представили доказательства разработки биооружия на Украине

16:40
  • четверг
  • 17 марта 2022

Лаборатории получили на разработки от США 32 миллиона долларов

Минобороны России располагает доказательствами непосредственного участия  Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине, а также в Грузии. В распоряжении ведомства есть документ от 6 марта 2015 года, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

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"Изучение документов в части проекта П-781 по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей показало, что работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно со скандально известным центром Лугара в Тбилиси", - заявил Кириллов на брифинге.

По словам представителя Минобороны, общие затраты Пентагона на реализацию проекта на Украине и в Грузии составили 1,6 миллиона долларов. Большую часть получила Украина как основной исполнитель.

Кроме того, на Украину было направлено еще 32 миллиона долларов. Соглашение о совместной биологической деятельности было заключено между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем денежных средств стали лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, передает ТВЦ.

 

Кириллов подчеркнул, что Управление Минобороны США по снижению угрозы и компания-подрядчик "Блэк энд витч" не случайно выбрали именно эти лаборатории в качестве исполнителей. Проект Ю-Пи-8 изучал возбудителей Конго-Крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. Эти патогены имеют природные очаги и на Украине, и в России, так что их применение можно было замаскировать под естественные вспышки заболеваний.

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Слайды Минобороны по разработки биооружия на Украине и в Грузии
Слайды Минобороны по разработки биооружия на Украине и в Грузии
Слайды Минобороны по разработки биооружия на Украине и в Грузии
Слайды Минобороны по разработки биооружия на Украине и в Грузии
Слайды Минобороны по разработки биооружия на Украине и в Грузии
Слайды Минобороны по разработки биооружия на Украине и в Грузии
Слайды Минобороны по разработки биооружия на Украине и в Грузии
Слайды Минобороны по разработки биооружия на Украине и в Грузии
Слайды Минобороны по разработки биооружия на Украине и в Грузии
Слайды Минобороны по разработки биооружия на Украине и в Грузии
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