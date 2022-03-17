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ЮАР обвинила НАТО в провоцировании конфликта на Украине

17:07
  • четверг
  • 17 марта 2022

Претория выступает за прочное урегулирование в регионе

Страны Запада хотели бы, чтобы Южно-Африканская республика заняла враждебную позицию в отношении России из-за событий на Украине. Однако в Претории убеждены, что конфликта можно было избежать - если бы НАТО прислушалась к предупреждениям о нерасширении на восток, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

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"Взгляд, который разделяют многие ведущие ученые в сфере международных отношений, состоит в том, что войны можно было бы избежать, если бы НАТО прислушалась к предупреждениям собственных лидеров и официальных лиц. Они в течение многих лет говорили, что расширение на восток приведет к большей нестабильности в регионе", - сказал Рамафоса, выступая в парламенте страны.

Президент ЮАР считает, что сложившаяся ситуация в мире требует возродить  Движение неприсоединения. Члены этой организации в 1960-х годах заявляли, что не принадлежат ни к одному блоку. Рамафоса такжезаявил, что ООН в сложившейся ситуации проявила слабость, передает РИА Новости.

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