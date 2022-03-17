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Собянин продлил сроки легализации перепланировок нежилых помещений в домах

17:29
  • четверг
  • 17 марта 2022

До 1 января 2023 года

Власти Москвы продлили сроки легализации перепланировок нежилых помещений в домах до 1 января. Соответствующее постановление подписано мэром столицы Сергеем Собяниным.

Это решение поможет предпринимателям согласовать ранее выполненные перепланировки витрин, окон, входных групп и других элементов торговых точек в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Продление сроков легализации перепланировок - часть пакета дополнительных мер по стабилизации экономики столицы в условиях санкций. С соответствующей просьбой к властям обратились представители бизнес-сообщества.

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